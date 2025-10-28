Donadoni elogia Modric: "È un campione vero"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il doppio grande ex della partita Roberto Donadoni ha presentato la sfida di questa sera tra Atalanta e Milan: "Sono naturalmente legato a entrambi i club. L’ Atalanta mi permise di diventare professionista, il Milan mi diede continuità ad alto livello e poi era la squadra per cui tifavo da bambino. Atalanta-Milan è diventata una partita di cartello".

Luka ha 40 anni, lei ai suoi tempi smise a 37 e era quasi un’anomalia.

"Ma no, ce ne erano anche altri come me (ride ndr). Se hai la sorte di non aver subito brutti infortuni e la capacità di essere sempre professionale oggigiorno puoi giocare (e bene) anche a 40 anni. Modric, che è un campione vero, ne è la prova".

Chi può essere decisivo nella sfida di stasera?

"Facile rispondere Lookman per la Dea o Leao, ma credo che Atalanta-Milan non sarà una partita di singoli, quanto di collettivi. Io mi aspetto una gara vibrante, con occasioni e voglia di vincere da entrambe le parti. O almeno lo spero. Non di rado in Italia abbiamo visto incontri - anche e soprattutto di vertice- dove si pensava più a non perdere che a portare a casa i tre punti. L ’ultimo Juventus-Milan è un esempio calzante".