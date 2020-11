Donadoni: "Ibra ora ha empatia con i compagni, che hanno totale fiducia in lui"

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Napoli-Milan.

Se è una sfida Scudetto: “Siamo ancora all’inizio, è azzardato parlare di sfida Scudetto. Non vedo favoriti, sono due squadre che si equivalgono. Chi riuscirà ad avere la meglio acquisterà maggiore autostima e consapevolezza di lottare fino alla fine. Con la Juve che sta faticando non c’è più questo pensiero, le altre se la giocano tutte alla pari”.

Sul paragone col Milan di Sacchi: “Secondo me ci sta nella misura in cui Sacchi era un allenatore che doveva affermarsi in una grande squadra come il Milan. C’era scetticismo da questo punto di vista. Quel Milan era pieno di grandi giocatori, questa è la maggiore differenza”.

Su cosa gli resta delle sfide: “Erano momento memorabili, dal punto di vista professionale quel periodo delle sfide contro il Napoli è stato eccezionale, c’era una grande rivalità. All’inizio con Sacchi qualche difficoltà c’era e non riusciva a trovare la quadra, poi spostandomi un po’ più centrale dietro le punte mi trovai molto meglio”.

Sull’esperienza a Napoli: “È stata una parentesi che non è durata molto ma ho avuto modo di capire cosa voglia dire il Napoli per i tifosi. La sensazione che ho sentito da allenatore con quel tifo non l’ho mai sentita altrove. Sono esperienze che mi porto dietro”.

Su Gattuso: “È in una grande società con uno stadio immenso e un pubblico incredibile, sta dando un’impronta importante. Sta dimostrando di essere cresciuto molto, gli va riconosciuto”.

Su Ibrahimovic: “Dal punto di vista atletico è qualcosa di assolutamente importante. Mi ricordo Ibra di 10 anni fa e dava l’impressione di essere un giocatore che non riusciva a trovare empatia con i compagni. Ora è esattamente l’opposto, oltre ad avere le sue doti tecniche. I compagni hanno assoluta fiducia in lui".