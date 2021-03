Donadoni: "Il Milan mi ha contattato quando ha sostituito Giampaolo"

Roberto Donadoni, ex rossonero, è stato intervistato da Calciomercato.com e ha svelato di essere stato contattato dalla dirigenza del Milan dopo l'esonero di Giampaolo: "Galliani mi aveva chiamato? Sinceramente no, non mi ha mai contattato. Mi è successo di avere un contatto quando ero in Cina, quando il Milan ha sostituito Giampaolo. Dire arrivederci e grazie sarebbe stato poco serio, poi ognuno decide la cosa più corretta".