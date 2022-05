Donadoni: "Il Milan non ha sbandato a livello psicologico, neanche per un momento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver parlato nella giornata di ieri all'edizione bergamasca del Corriere, la leggenda rossonera Roberto Donadoni ha concesso un'intervista su Milan e corsa scudetto anche alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Queste le sue parole: "A Verona l’ho visto saldo, capace di non sbagliare dal punto di vista della pressione. Arrivati quasi in fondo ti può venire il braccino, invece il Milan non ha sbandato a livello psicologico, neanche per un momento. Scudetto in gioco davanti alla tua gente, orgogliosa di spingerti dove il Milan non arriva da tempo".