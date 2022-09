Donadoni su Tonali: "Un giocatore molto importante per il Milan"

MilanNews.it

Nel corso dell'intervista rilasciata al QS questa mattina in edicola, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha avuto parole di elogio per Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni di Donadoni: "Si sta affermando per quello che tutti noi, ma soprattutto il club, aveva visto a Brescia. Ha avuto difficoltà al primo anno, che hanno fatto pensare a chi non ha pazienza che avesse dei limiti, questi invece sono stati puntualmente smentiti: si è rivelato all'altezza della situazione e adesso è un giocatore molto importante per la squadra, nonostante la giovane età".