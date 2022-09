Donadoni sul Milan: "Merito a Pioli, dirigenti e club: mia auguro continuino così"

MilanNews.it

L'ex calciatore del Milan Roberto Donadoni è stato intervistato sulle pagine del QS uscito questa mattina in edicola. Tra i temi affrontati anche la sua ex squadra e il percorso che questa ha intrapreso nelle ultime stagioni che l'ha portata a trionfare in campionato lo scorso maggio: "Sfido chiunque a dire 'me lo aspettavo'. Però non sono sorpreso: Pioli è un allenatore di valore, con grandi capacità. Grande merito a lui, ai dirigenti, a tutto il club: sono riusciti a mettere insieme tante componenti per centrare un obiettivo importante. Mi auguro continuino su questa strada".