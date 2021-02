Donnarumma, 8 clean sheet in campionato: il rossonero stacca gli altri portieri di A

Tra i migliori portieri del campionato, se non il migliore, Gianluigi Donnarumma non ha bisogno soltanto dei numeri per confermare questa tesi ma i dati arrivano come assist a questa fondata teoria. Il portierone rossonero, con il Crotone, ha mantenuto la porta inviolata portando a 8 i clean sheet e staccando così Handanovic a 7 e Silvestri, Dragowski, Montipò e Mirante fermi a cinque.