Donnarumma a Le Iene: "Fischi? Dispiace. Sarò sempre un cuore rossonero"

L’inviato de Le Iene, Alessandro Onnis, ha raggiunto Donnarumma per parlare dei fischi ricevuti a San Siro (il servizio andrà in onda questa sera). "È normale il dispiacere - ha dichiarato Gigio - sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifoso milanista. Otto anni non si dimenticano facilmente. Vorrò sempre bene ai tifosi milanisti. Sarò sempre un cuore rossonero". Nel corso dell’incontro, con l’obiettivo di "fare pace" i suoi ex tifosi, l’inviato, dopo avergli fatto un tatuaggio lavabile con lo stemma del Milan, ha strappato al portiere la promessa di farne uno permanente una volta tornato a Parigi: "Vediamo, vediamo…ok va bene!", ha affermato Donnarumma. Manterrà la parola data?