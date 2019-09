Donnarumma: "Con i piedi sono migliorato molto, importante per il gioco del mister"

Intervistato da DAZN, Gigio Donnarumma ha parlato del ruolo del portiere, sottolineando i miglioramenti nel gioco con i piedi: "Ci sono dei momenti in cui non ti viene niente, in momenti in cui sei in fiducia ti viene tutto. L'importante è lavorare sempre al massimo su tutto, non si finisce mai di imparare, lo faccia sempre col mio allenatore, ci alleniamo su tutto. Coi piedi sono migliorato molto e sono molto contento, con Giampaolo si comincia molto da dietro".

