Donnarumma fischiato, le reazioni dalla Spagna: "Un inferno per 90', nemmeno Morata..."

I fischi che il pubblico di San Siro ha riservato a Gianluigi Donnarumma hanno colpito la stampa spagnola. Nella sua analisi della partita di ieri sera, Marca spiega: "Noi spagnoli non siamo gli unici a fischiare i nostri giocatori. Quello che ha subito Morata all'Europeo non è stato niente in confronto all'inferno che ha dovuto attraversare Donnarumma a San Siro. E tutto perché non ha rinnovato con il Milan ed è andato al PSG. Fischi per tutti i 90 minuti, durante i quali il portiere quasi regalava un gol a Marcos Alonso".