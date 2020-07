Donnarumma: "Ibra è straordinario, è la forza in più che ci mancava"

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha parlato del suo compagno Zlatan Ibrahimovic: "E' una bestia, è un fenomeno e ci dà tanto. Si fa sentire tanto ed è la forza in più che ci mancava, quindi ci sta dando tanto, anche perché il tutto dipende anche dall'allenamento, si dà il massimo e si crea la mentalità vincente, ed è straordinario perché anche la partitine in allenamento non le vuole mai perdere, e ti dà una mentalità incredibile".