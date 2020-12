Donnarumma, l'ultima assenza del portiere rossonero tra i convocati fu proprio con lo Sparta Praga

Domani sera nella gara con lo Sparta Praga sarà assente Gianluigi Donnarumma. Il portierone rossonero, non selezionato per consentirgli il riposo in vista della gara con il Parma, non era assente tra i convocati proprio dalla gara di andata con lo Sparta Praga. In quell'occasione Donnarumma non fu convocato poichè aveva contratto il Coronavirus che lo aveva tenuto lontano dal campo sia nella gara contro i cechi che nella precedente sfida di campionato con la Roma.