Donnarumma su Cutrone: "Lo aspetto in Nazionale, ha voglia di spaccare il mondo ed è un grandissimo"

Intervistato da Rai Sport, Gianlugi Donnarumma ha parlato di Patrick Cutrone: "Lo aspetto in Nazionale, è un grandissimo giocatore, ha fame, ha voglia di spaccare il mondo e gli faccio un grandissimo 'in bocca al lupo' per l'Under 21. Speriamo di rivederlo qui, sono sicuro che diventerà un grandissimo giocatore che ci potrà dare una grande mano".