Donnarumma via? Le opzioni non gli mancano: dal Psg alle big della Premier, con la Juve sempre sullo sfondo

Nel caso in cui in estate dovesse dire addio al Milan, a Gigio Donnarumma non mancano assolutamente le opzioni: come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane portiere rossonero piace al Psg e a diversi top club della Premier League, senza dimenticare la Juventus che è sempre sullo sfondo (pista però raffreddata dal rinnovo di Szczesny).