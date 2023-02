Dopo 34 anni Milan, Inter e Juve concludono il mercato invernale senza acquisti

MilanNews.it

Come riportato dal giornalista Giuseppe Pastore, "a eccezione del trascurabile Vasquez, Milan, Inter e Juventus concludono questo non-mercato invernale senza piazzare nemmeno un acquisto, un prestito, una cosa per giugno. Non succedeva dall'autunno 1989. Per motivi diversi, è il segno di una fortissima crisi strutturale".