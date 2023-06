Dopo il rinnovo il percorso di crescita di Leao non è finito, parola di Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Hellas Verona è stato dato ampio spazio anche al rinnovo di Leao, che ieri ha firmato il prolungamento con il Milan fino al 30 giugno 2028. Un rinnovo che vale tanto per Pioli, per l'ambiente rossonero e il giocatore stesso. Concordando i nuovi termini del contratto, il portoghese è diventato uno dei giocatori più pagati della Serie A, dunque aumenterà la pressione e aumenteranno le critiche. Un motivo in più per migliorarsi sempre di più.

"È stato un percorso, ha sempre mostrato disponibilità e ha un potenziale incredibile: come tutti i ragazzi giovani ha avuto bisogno di sbagliare e fare esperienza. Non credo assolutamente che il suo percorso sia concluso, anzi". Queste le parole dell'allenatore rossonero su Leaol, che deve dimostrare ancora tanto secondo lui. SIcuramente migliore la continuità all'interno della stagione: nel momento peggiore della squadra, quello da gennaio a marzo, anche il classe '99 è crollato assieme ai compagni. Per Rafa, ora, è arrivato il momento di cambiare sotto questo punto di vista e diventare non solo un leader tecnico, ma anche un leader all'interno dello spogliatoio: i mezzi per farlo ci sono tutti. E come detto da lui stesso, lo ha aiutato anche Ibrahimovic: "lui mi ha aiutato anche dal punto di vista mentale sul non mollare mai".