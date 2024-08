"Dopo Istanbul c'è Atene": il Milan ritrova il Liverpool, si rifà la storia della Champions

Milan-Liverpool è probabilmente la sfida più affascinante per i rossoneri in questa Champions League. Non tanto per il prestigio dell'avversario, comunque altissimo, ma che è un filo sotto al Real Madrid; quanto per i precedenti e quel che rappresentano i reds negli ultimi 20 anni di storia milanista.

"Dopo Istanbul c'è Atene" per fortuna. 4 le sfide fra le due squadre, tre di esse hanno un grande significato. Inutile spiegare cosa significhi Istanbul 2005, la più grande tragedia calcistica dei rossoneri, con il calcio che ci regala delle storie incredibili, come la rivincita due anni dopo nella capitale greca, con doppietta di Pippo Inzaghi e Paolo Maldini che alza la 7ª, fin qui ultima Champions League del Milan.

Ha una grande importanza anche Liverpool-Milan del 15 settembre 2021, con i rossoneri che tornano a giocare in Champions League dopo oltre sette anni. Finisce 3-2 per i reds, ma il Milan mette paura.

Il Liverpool di questa stagione riparte con un nuovo ciclo: finito quello di Jurgen Klopp, durato 9 anni, riparte con l'olandese Arne Slot. Le novità in campo sono Federico Chiesa e Georgi Mamardashvili, uno dei migliori portieri dell'ultimo Europeo. Dopo due giornate di Premier League la squadra è a punteggio pieno e senza gol al passivo.

Formazione tipo (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Jota, Luis Diaz.