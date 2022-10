Dopo Londra lo Scudetto fa tappa a New York: le foto

Dopo che nella giornata di vigilia della partita a Londra con il Chelsea lo Scudetto era sbarcato nella capitale inglese per la prima tappa dell'Ac Milan Trophy Tour, ieri la coppa conquistata dalla squadra di Pioli lo scorso maggio è arrivata a New York City. La prima meta raggiunta è stata il Puma Flagship Store. Attraverso i propri canali social, il club ha pubblicato alcune foto dell'evento.

Introducing New York to the Scudetto at the @PUMA NYC Flagship Store!



