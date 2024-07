Doppia festa in casa rossonera: tanti auguri a Tijjani Reijnders e Yacine Adli!

Una giornata di festa doppia in casa Milan. Oggi 29 luglio, infatti, il club rossonero festeggia il compleanno di ben due dei suoi giocatori. Uno è Tijjani Reijnders, che compie 26 anni ma che festeggerà in vacanza con la sua famiglia dopo aver raggiunto le semifinali dell'Europeo con l'Olanda; l'altro è Yacine Adli, che di candeline ne spegnerà 24 ma che potrà farlo insieme ai compagni di squadra con i quali si trova in tournée e ritiro negli Stati Uniti d'America.

L'olandese si appresta a giocare la sua seconda stagione con la maglia del Milan dopo che l'anno scorso ci ha messo pochissimo, quasi niente, a imporsi come titolare della squadra: il conto totale recita 50 presenze esatte condite da 4 gol e 3 assist. Per il francese invece questa potrebbe essere la terza stagione in rossonero. Nell'ultimo anno, dopo una prima annata passata più in panchina che altro, ha messo insieme 33 partite, 1 gol e 2 assist.

La redazione di MilanNews.it augura un felice compleanno a Tijjani e Yacine!