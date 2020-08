Dortmund, Reyna: "Pirlo era un visionario, vorrei avere il suo cervello"

Origini portoghesi ma passaporto americano. Giovanni Reyna, nuovo talento del Borussia Dortmund si è raccontato dalle colonne di SportBILD a pochi giorni dal via alla nuova stagione: "A 14 anni mi sono allenato con la prima squadra del New York City FC e ho cercato di imparare tutto da campioni come Pirlo, Lampard e David Villa. Ognuno di loro è stato un giocatore di livello mondiale assoluto e ha vinto la Champions League almeno una volta. Pirlo e Villa sono stati anche campioni del mondo. Quale caratteristica prenderei dei tre? Senza dubbio il cervello di Pirlo. La sua visione di gioco è sorprendente. A volte i suoi movimenti sembravano lenti, ma sono l'esatto contrario. Ha tutto il campo di gioco in vista e conosce tutti i varchi che nessun altro è in grado di intravedere. Pirlo era un visionario, uno dei giocatori più intelligenti che abbia mai giocato a calcio. Quelli che per lui erano passaggi normali per gli altri erano assolutamente incredibili"