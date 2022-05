Dott. Perticarini: "Stabilità ginocchio Ibra? Dipende dal sostegno dei muscoli"

MilanNews.it

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi è stato intervistato il dottor Loris Perticarini, ortopedico esperto in traumatologia nello sport, che ha detto la sua sulla questione Ibrahimovic. Nel particolare, il dottore ha precisato quali potrebbero essere le complicazioni per lo svedese: "Sui tempi della riabilitazione potrebbero incidere eventuali problemi cartilaginei associati. Al netto di questi fattori, una volta guarito non dovrebbero esserci problemi: la stabilità del ginocchio non cambia, è il sostegno dato dai muscoli che incide, ma sotto questo aspetto Ibra è una garanzia..."