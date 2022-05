Dott. Perticarini su Ibra: "Non fai questa operazione per fare il dirigente. Il fine è il rientro in campo"

MilanNews.it

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi è stato intervistato il dottor Loris Perticarini, ortopedico esperto in traumatologia nello sport, che ha detto la sua sulla questione Ibrahimovic. In particolare ha detto la sua sulla possibilità che Ibra torni in campo dopo l'intervento: "Nti sottoponi a questa tipologia di intervento per fare il dirigente... È chiaramente una operazione finalizzata al rientro in campo"