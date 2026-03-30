Douglas Costa su Lewandowski: "Alla Juve farebbe comodo, gli consiglierei tutta la vita di indossare la maglia bianconera"

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Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex giocatore della Juventus Douglas Costa, oggi al Chievo Verona in Serie D, ha toccato diversi temi, dal suo periodo alla Juventus all'ultimo Mondiale disputato, passando per Massimiliano Allegri fino ad arrivare a dare un consiglio a Robert Lewandowski, suo ex compagno al Bayern Monaco, in scadenza con il Barcellona il prossimo giugno ed obiettivo, fra le altre, anche del Milan.

A breve scade il contratto di Robert Lewandowski, suo compagno di squadra al Bayern Monaco, col Barcellona. Gli consiglierebbe la Juve?

"Robert fa gol in tutte le maniere. Alla Juve farebbe comodo, gli consiglierei tutta la vita di indossare la maglia bianconera: è uno che segna dappertutto e lo farà ancora per tanti anni. Sarebbe perfetto per i bianconeri. Ma comunque hanno già un grande giocatore davanti".