Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Roma-Milan

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Stefano Pioli sarà presente oggi giovedì 31 agosto in conferenza stampa alle 11:30 alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per la terza giornata di Serie A e in programma venerdì 1 settembre alle 20:45 all'Olimpico. Le dichiarazioni del tecnico rossonero saranno leggibili in diretta con il live testuale su MilanNews.it.