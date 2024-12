Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Archiviato un weekend molto agitato, con l'ennesima non vittoria del Milan in un big match - questa volta contro la Roma - e soprattutto con l'avvicendamento in panchina tra Conceicao e Fonseca, i rossoneri ora devono concentrarsi immediatamente per preparare la semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà a Riyadh, in Arabia Saudita, contro la Juventus il prossimo venerdì 3 gennaio alle ore 20 italiane. C'è poco tempo per il nuovo mister ma non ci sono alternative: chi vince sfida in finale la vincente di Inter e Atalanta che giocheranno la sera precedente.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyadh (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it