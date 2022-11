Dove vedere Milan-Salisburgo in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

MilanNews.it

Milan-Salisburgo, sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League decisiva per la qualificazione agli ottavi e in programma mercoledì 2 novembre alle 21:00 a San Siro, sarà trasmessa in diretta su Amazon con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordo campo due leggende rossonere come Clarence Seedorf e Alessandro Nesta, accompagnati anche da Gianfranco Zola. La redazione di MilanNews.it proporrà, inoltre, il consueto live testuale.