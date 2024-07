Dove vedere Rapid Vienna-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Tra pochi minuti alle 17.30 è in programma la prima amichevole estiva del nuovo Milan di Paulo Fonseca che sarà impegnato a Vienna contro il Rapid. Il rientro in Italia avverrà subito dopo la partita che si giocherà all'Allianz Stadion (l'arrivo a Malpensa è previsto alle 23).

DOVE VEDERE RAPID VIENNA-MILAN

Data: sabato 20 luglio 2024

Ore: 17.30

Stadio: Allianz Stadion, Vienna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it

I PRECEDENTI TRA RAPID VIENNA E MILAN

Fra le due squadre ci sono 7 precedenti in gare ufficiali con un bilancio che sorride ai rossoneri, che hanno vinto in ben 4 occasioni, contro i 2 pareggi e 1 sola sconfitta. L’ultima gara ufficiale risale agli ottavi di finale della Coppe delle Coppe 1973-1974 quando il Milan vinse in trasferta per 2 a 0 grazie alla doppietta di Bigon.

Fra le due squadre si sono giocate anche 2 amichevoli: la prima risale addirittura a ben 99 anni fa, quando il 6 gennaio 1925 il match finì con un pirotecnico 4 a 4. Il Milan di Pozzo trovò la rete con Ostromann, Santagostino e una doppietta di Cevenini, mentre per gli austrici le marcature portarono la firma di Weselik, Wesely e due volte Uridil.

La seconda e ultima amichevole si giocò il 14 maggio 1952 a Liegi e il match finì 2 a 1 in favore degli austriaci. Per i rossoneri, allenati dall’ungherese Czeizler, in rete andò Nordalh per il provvisorio 1-1 (vantaggio austriaco dopo 2’ con Dienst) prima del goal vittoria firmato da Probst nel finale.