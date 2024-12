Doveri torna sul malore a Bove: "Quella notte non ho dormito: esperienza che non voglio più ripetere"

Intervistato da SportFace, l'arbitro Daniele Doveri, presente al Foro Italico di Roma dove è in corso il Lemon Bowl, è tornato a parlare dell'episodio del malore che ha colpito Edoardo Bove al diciassettesimo minuto di Fiorentina-Inter lo scorso 1 dicembre, gara dove era lui il direttore di gara: "È stata un’esperienza umana che non voglio più ripetere, perché veramente ho temuto il peggio per il ragazzo. Quando, il giorno dopo, abbiamo avuto notizia che la situazione si stava stabilizzando e che era fuori pericolo mi è tornato il sorriso."

Poi ha continuato: "Quella notte non ho dormito, in un campo da calcio questa è l’ultima cosa che ti aspetti. Quando c’era Edoardo steso a terra ero assolutamente impreparato. È stato uno shock grande e sono felice che la cosa si sia risolta per il meglio”.