Dramma in Cina: punta del Gabon cade dall'undicesimo piano e muore

(ANSA) - ROMA, 16 APR - E' stata aperta un'inchiesta in Cina sulla drammatica fine di Aaron Boupendza, attaccante 28enne della nazionale gabonese che giocava con il club dello Zhejiang ad Hangzhou, precipitato dall'undicesimo piano del palazzo dove abitava. L'annuncio di quello che al momento è valutato come incidente è stato dato dalla Federcalcio del Gabon (Fegafoot) sul suo account X, ma le circostanze sono ancora tutte da chiarire e sono in corso indagini per accertare se possa essersi trattato di un gesto volontario o anche di un crimine. Formatosi ai Girondins di Bordeaux, il nazionale (35 presenze, otto gol) aveva iniziato la carriera professionistica in Francia (Pau, Gazélec Ajaccio, Tours). Nel 2020 ha firmato per l'Hatayspor, squadra turca, ed è stato capocannoniere della Super Lig nella stagione 2020-21, prima di passare all'Al Arabi, con cui ha vinto la Qatar FA Cup, e all'Al Shabaab nella Saudi Pro League.

Ha poi militato negli Stati Uniti con l'FC Cincinnati e il Rapid Bucarest in Romania, prima del suo trasferimento in Cina lo scorso gennaio. Anche il presidente eletto del Gabon, Brice Oligui Nguema, ha espresso sui social le sue condoglianze. "È con immensa tristezza che apprendo della tragica scomparsa di Aaron Boupendza, un talentuoso centravanti che ha reso onore al calcio gabonese". (ANSA).