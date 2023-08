Ds Lazio su Kamada: "Aveva tante offerte, soprattutto al Nord"

Il nuovo direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani prima della conferenza stampa di Daichi Kamada ha parlato di come è arrivato all'acquisto del giapponese. Il centrocampista era stato vicinissimo al Milan prima che i rossoneri decidessero di intraprendere altre strade. Le parole di Fabiani: "Ci ha fatto un po' tribolare, aveva tante squadre intorno, molti club importanti anche in Italia e soprattutto al nord. Nonostante questo ha dimostrato di voler venire a giocare qui. Per noi è stato un motivo di orgoglio e lo ringrazio a nome della società".