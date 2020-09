Duarte positivo al tampone, Pioli avrà due soli centrali fino ad ottobre

La positività al tampone di Leo Duarte ha reso ancora più problematica la situazione della retroguardia rossonera, la quale era comunque tutt'altro che rosea. Contro il Bodo/Glimt, e non solo, Stefano Pioli potrà contare soltanto su Simon Kjaer e Matteo Gabbia. I tempi per il ritorno del brasiliano non sono ovviamente noti, ma è improbabile che l'ex Flamengo possa tornare a disposizione prima di ottobre. Di conseguenza, nota l'assenza di Romagnoli e quella di Musacchio, c'è il rischio di restare con due soli centrali fino alla prossima sosta per le Nazionali. Diventa quindi inevitabile, ed urgente, andare a chiudere il prima possibile per un altro difensore che sia subito abile e arruolabile per la causa.