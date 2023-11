Dubai Globe Soccer Awards, i candidati per il "Best Coach 2023": c'è anche Stefano Pioli

Sono state rese note le candidature per le varie categorie del Dubai Globe Soccer Awards, meeting annuale dedicato al mondo del calcio e del calciomercato. Per quanto riguarda la categoria 'Best Coach 2023' trovano spazio molti allenatori italiani tra i 15 finalisti: da Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid, passando per Roberto De Zerbi del Brighton Simone Inzaghi dell'Inter, Stefano Pioli del Milan, Luciano Spalletti attuale ct dell'Italia ma anche ex tecnico del Napoli campione, fino ad arrivare ad Alessandro Spugna tecnico della Roma femminile vincitrice del tricolore.

Per quanto riguarda le altre nomination trova ovviamente spazio Pep Guardiola del Manchester City e il ct campione del Mondo con l'Argentina, Lionel Scaloni oltre ai tecnici del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, e del Barcellona, Xavi.