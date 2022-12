DUBAI REPORT - Vigilia di Arsenal-Milan per i rossoneri

La seconda giornata di tournée, sotto il sole con una temperatura superiore ai venti gradi, è già la vigilia dell'esordio dei rossoneri nella Dubai Super Cup. Archiviato il primo assaggio di lavoro di ieri, oggi al Dubai Police Club Stadium era in programma un doppio allenamento.

REPORT

Alla mattina, dopo un inizio in palestra, la squadra è scesa di nuovo in campo in una sessione aperta ai tifosi provenienti dagli Emirati Arabi con il Milan Club ufficiale UAE, Bahrein, Giordania, Libano e Oman. Una serie di esercizi atletici hanno anticipato la fase principale: 2 vs 2 con l'obiettivo di segnare, in prima battuta avendo quattro porticine a disposizione in uno spazio ristretto assistiti anche dall'appoggio dei portieri, poi attaccando e difendendo la porta grande serviti dai cross in fascia. Infine, sempre pallone protagonista ma per curare il possesso.

Al pomeriggio, invece, dopo il riscaldamento, il gruppo si è focalizzato sulla tattica; spazio anche per curare i calci piazzati e i rigori, previsti in qualsiasi caso di esito finale nella competizione.

MARTEDÌ 13 DICEMBRE

Domani la squadra di Mister Pioli farà il suo esordio nella Dubai Super Cup: alle 18.00 (ora locale), all'Al-Maktoum Stadium, andrà in scena Arsenal-Milan.