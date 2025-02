Due assist per Theo: non accadeva nella stessa gara da un anno

Di seguito si riportano alcune statistiche di Theo Hernandez dopo la sua prestazione contro la Roma in cui ha fornito due assist ad Abraham:

- Theo Hernández (4G+5A in questa stagione) è l’unico difensore di Serie A ad aver realizzato almeno quattro gol e ad aver fornito almeno quattro assist in questa stagione in tutte le competizioni.

- Theo Hernández ha fornito almeno due assist con la maglia del Milan per la prima volta da gennaio 2024: contro il Cagliari, sempre in Coppa Italia.

- Nessun difensore di Serie A ha contribuito a più gol di Theo Hernández (nove, come Denzel Dumfries e Nuno Tavares) in questa stagione in tutte le competizioni: quattro reti e cinque assist per il francese.