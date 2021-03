Due positivi allo Spezia, uno è il portiere Provedel

Due positivi al Covid per lo Spezia. In un comunicato il club spiega che si tratta di "un collaboratore della Prima Squadra e il portiere Ivan Provedel, sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri e sono attualmente in isolamento. Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid -19 in vista della gara di domani pomeriggio contro il Benevento", si legge ancora nella nota. Dunque nelle prossime ore saranno effettuati nuovi tamponi, come previsto dal protocollo, per avere i risultati almeno quattro ore prima del fischio d'inizio del match con i campani in programma domani alle 15 allo stadio Picco. (ANSA).