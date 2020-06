Due vittorie di fila a San Siro contro la Roma: non succede dal 2004

Come riferito da Opta, il Milan non vince due gare consecutive a San Siro dal 2004, quando con Carlo Ancelotti in panchina i rossoneri riuscirono a superare i giallorossi due volte di fila in Serie A. Dopo la vittoria dell'anno scorso, il 2-1 del 31 agosto 2018 firmato da Kessie e Cutrone, i rossoneri in caso di vittoria riuscirebbero ad eguagliare quanto riuscì a fare il Milan ancelottiano oltre quindici anni or sono.