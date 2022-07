Dybala in Italia, presto incontro con l'entourage: il punto sulle 4 piste italiane e su quelle estere

Fonte: tuttomercatoweb.com

Paulo Dybala è rientrato in Italia, dopo la vacanza ricca di allenamenti a Miami. La Joya però resta nel limbo, con la sua destinazione del futuro che resta avvolta nel mistero. Tra oggi e domani, spiega il Corriere dello Sport, l’argentino farà il punto della situazione col suo agente Jorge Antun e con l’intermediario Fabrizio De Vecchi per capire sviluppi e possibili destinazioni.

In Italia la situazione resta bloccata

In primo piano, per il quotidiano, restano le candidate Inter e Roma. Leggermente più indietro ci sono le altre due italiane, Napoli e Milan, così come le piste estere che portano a Barcellona, Atletico Madrid, Arsenal e Manchester United. I nerazzurri si sono fermati in attesa delle cessioni, a Roma lo vorrebbe Mourinho ma serve prima l’addio di Zaniolo, mentre il Napoli potrebbe pensare all’investimento solo nel caso in cui saltasse la trattativa per il rinnovo di Koulibaly. Attenzione quindi all’estero: fra Barcellona, Atletico e Arsenal, la squadra che potrebbe affondare il colpo è lo United ma solo dopo l’addio di CR7. E sullo sfondo attenzione al Chelsea, che non si è mai mosso ufficialmente ma che potrebbe presto farsi vivo.