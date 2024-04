È da invidiare chi, eventualmente, sostituirà Pioli? Il mister glissa: "Non mettiamo il carro davanti ai buoi"

Durante la conferenza pre Milan-Inter Carlo Pellegatti fa una premessa prima di arrivare alla domanda: "Passerò per Piolista, ma io sono Milanista...". Risponde il mister: “Non in tanti lo sono stati quest’anno, milanisti”.

La domanda: È da invidiare chi, eventualmente, arriverà dopo di lei e sarà chiamato a far meglio dei risultati raggiunti in questi anni?

“Non mettiamo il carro davanti ai buoi, certi giudizi e commenti non sono di mia pertinenza in questo momento. Ho sempre avuto solo una parola durante la mia carriera, il lavoro. Cerco di dare il massimo, cercheremo di vincere il derby domani, la partita contro la Juve e di vincerle tutte fino alla fine. Poi dopo alla fine si tireranno le somme. E poi vi dirò quello che penso della stagione, il perché ed il percome certe cose sono successe o non successe. Le cose positive, le cose negative, e poi dopo sarete d’accordo, bene. Se non sarete d’accordo me ne farò una ragione”.