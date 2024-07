"E' fondamentale per il progetto, rimarrà al Milan" Selvaggi racconta la situazione di Theo

vedi letture

Il mercato rossonero è ancora in fase di decollo, tra trattative appena accenate, sondaggi e sviluppi sotto traccia il Milan è ancora in cerca del vero colpo estivo. Della stretta attualità rossonera, ma con uno sguardo anche al futuro e quindi alla situazione di Theo Hernandez, ne ha parlato Marco Selvaggi, ex agente di Sports Agency by MVS e grande tifoso rossonero. Queste le sue considerazioni in esclusiva a PianetaMilan.it:

"Theo Hernandez non si discute, rimarrà al Milan. È fondamentale per il progetto rossonero e sarà uno dei leader del futuro. Poi Ibra l'ha detto chiaro e tondo: il francese non si muove. E se lo dice il capo...".