È il giorno di Milan-Sassuolo: ecco dove vederla in tv

Davanti ad un San Siro pienissimo, Milan e Sassuolo si sfideranno con fischio d'inizio alle 18 per la 26a giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky, sul canale di Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 digitale terrestre) e Sky Sport (251 solo su satellite). Inoltre è possibile osservare la sfida in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, collegandosi alla piattaforma con un pc, tablet o smartphone.