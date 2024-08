E' letale da subentrato, ma da titolare può migliorare i suoi numeri: Okafor e un tabù da sfatare

Manca sempre meno all'esordio in trasferta in questo campionato per il nuovo Milan di Fonseca, che alle 18.30 affronterà il Parma al Tardini. Dopo il pareggio maturato contro il Torino grazie alla rete all'ultimo minuto di Okafor, i rossoneri desiderano conquistare i primi 3 punti nella nuova stagione, ad attendere il Milan, la formazione di Pecchia reduce da un 1-1 contro la Fiorentina.

Okafor titolare, un tabù da sfatare

Come annunciato dallo stesso Fonseca, Noah Okafor sarà al centro dell'attacco del Milan stasera contro il Parma. Per lo svizzero, una media incredibile dal punto di vista realizzativo partendo dalla panchina, ma da titolare i numeri non sono gli stessi. Okafor ha segnato sette gol in Serie A, sei di questi sono arrivati da subentrato. L'attaccante ha preso parte a due gol nelle ultime tre partite (un gol e un assist), tante partecipazioni quante quelle raccolte nei sette match precedenti.