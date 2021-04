È nata la Superlega! Repubblica: "Guerra d'indipendenza nel calcio"

"Guerra d'indipendenza nel calcio", titola Repubblica oggi in edicola. Una guerra mondiale del calcio, dodici club, che puntano ad arrivare a venti, contro UEFA e le leghe nazionali europee. Ma non è un caso che l'indipendenza sia stata proclamata ieri, alla vigilia della presentazione del nuovo format della Champions League, che la UEFA doveva presentare oggi. Juventus e Milan sarebbero in prima fila in questa guerra, al pari del Real Madrid, mentre pare essere un passo indietro il Barcellona, con il nuovo presidente Laporta che sarebbe al fianco del presidente della Liga in una posizione più attendista.