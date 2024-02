"E non importa se, io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai". E la squadra canta sotto la Sud

Il Milan non stecca la prima dei PlayOff di Europa League e contro il Rennes fa valere la propria superiorità tecnica con un netto 3-0. Doppietta di Loftus-Cheek e stoccata di Leao che non lasciano spazio ad interpretazioni, Pioli voleva indirizzare il discorso qualificazione già dall'andata e i suoi giocatori lo hanno accontentato.

A fine partita la degna conclusione di una sifda che si è giocata in una cornice splendida, con un San Siro che è stato caldo dall'inizio alla fine, con la squadra che è andata a prendersi gli applausi della Curva Sud che intonava l'ormai classico "E non importa se, io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai".