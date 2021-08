È un Milan compatto e continuo: assenze importanti, ma squadra unita

Buona la prima per i rossoneri. Contro la Sampdoria, come evidenzia il Corriere dello Sport, si è visto un Milan compatto e continuo: Kjaer e compagni, infatti, mettendo nel conto anche la scorsa stagione, sono giunti alla sesta partita di campionato senza subire gol. Pioli ha assenze importanti, sottolinea il quotidiano romano, ma ha una squadra unita e consapevole. Molto attenta in retroguardia e con un portiere, Maignan, all’altezza della situazione.