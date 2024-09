Ecco i primi tre punti del Venezia! Genoa piegato al Penzo 2-0

Alla quinta giornata arriva finalmente la prima vittoria del Venezia che si toglie dall'ultima posizione in classifica con una prestazione ottima e d'orgoglio contro il Genoa. La squadra di Gilardino, reduce da un buon avvio di campionato, è stata battuta per 2-0 al Penzo in Veneto. A decidere la sfida ci hanno pensato le due stelle principali della squadra: il centrocampista Busio e l'attaccante e capitano Pohjanpalo. Entrambi le reti sono arrivate nella ripresa.

La gara è stata condizionata anche da un bruttissimo infortunio occorso a Ruslan Malinovskyi a inizio secondo tempo: in una banale azione difensiva, il centrocampista ucraino è rimasto con il piede destro sotto il corpo con la caviglia che ha fatto un giro innaturale. Grande apprensione in campo tra tutti i protagonisti e giocatore uscito in barella e in lacrime. Poco dopo Pohjanpalo sbaglia anche un rigore, parato da Gollini: l'episodio non scoraggia i padroni di casa che nei minuti successivi si portano a casa la vittoria.