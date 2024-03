Ecco il nuovo libro di Arrigo Sacchi: sarà presentato il 9 aprile a Jesi

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Il Realista Visionario - Le mie regole per cambiare le regole". E' il titolo del nuovo libro di Arrigo Sacchi che l'ex ct della Nazionale presenterà il 9 aprile a Jesi, presso l'Hotel Federico II. Il libro, scritto con Leonardo Patrignani e con la prefazione di Pep Guardiola, rappresenta la terza opera biografica dell'allenatore di Fusignano, dopo "Calcio totale" del 2015 e "La coppa degli immortali" del 2019.

Tra approcci innovativi, segreti professionali e ricordi del suo Milan, in questo libro Arrigo Sacchi apre idealmente le porte del suo spogliatoio. "Come convincere un team di lavoro che quello che ha fatto fino a quel momento deve essere cambiato? Quali sono i primi passi da compiere in una realtà nuova e profondamente conservatrice? Come scegliere al meglio il leader di un team? Questo e molto altro ancora nel libro" assicura Cairo editore. (ANSA).