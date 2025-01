Ecco quanta può guadagnare il Milan dalla prima fase della Champions

vedi letture

Il mese di gennaio vuol dire anche ultime due partite del girone unico di Champions League, una delle novità del nuovo format: in passato il girone terminava prima della metà di dicembre. Questa volta invece due partite cruciali per chi vuole qualificarsi direttamente agli ottavi o per quelle squadre che hanno l'esigenza di rientrare nelle prime 24. Per il Milan è praticamente fatta per l'obiettivo minimo delle prime ventiquattro posizioni: nessuna squadra sotto il ventiseiesimo posto può raggiungere i rossoneri che puntano alla top eight

La vera novità della nuova formula sta però nei premi in denaro destinati ai club, elevati fin da subito e che vanno a valorizzare di più il risultato piuttosto che ranking storico o market pool. La Gazzetta dello Sport oggi fa un po' di calcoli. Il Milan fino a questo momento si è già assicurato 54 milioni di incasso. Da qui alla fine del girone unico questa cifra può aumentare: tutto dipenderà dai risultati delle gare con Girona e Dinamo Zagabria ma soprattutto dalla qualificazione diretta agli ottavi. In generale la rosea stima che il club di via Aldo Rossi potrebbe incassare fino a 62 milioni di euro.