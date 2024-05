Ecco tutti i nomi che useranno i giocatori del Milan per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, alcune squadre di Serie A, fra cui il Milan, scenderanno in campo con delle maglie speciali. I giocatori non avranno stampato il proprio cognome, bensì quello della madre. La Lega Serie A ha svelato in giornata i nomi rossoneri, ricordiamo che la squadra di Stefano Pioli giocherà sabato sera alle 20.45 contro il Cagliari a San Siro.

2. Davide Calabria (Ruggeri)

4. Ismael Bennacer (Bensahnoun)

7. Yacine Adli (Meziani)

8. Ruben Lofuts-Cheek (Cheek)

9. Olivier Giroud (Viviane)

10. Rafa Leao (Conceição)

11. Christian Pulisic (Harlow)

14. Tijjani Reijnders (Lekatompessy)

15. Luka Jovic (Jovic)

16. Mike Maignan (Yolene)

17. Noah Okafor (Nicole)

19. Théo Hernandez (Laurence)

20. Pierre Kalulu (Wakaumba)

21. Samuel Chukwueze (George)

23. Fikayo Tomori (Sodipo)

24. Simon Kjaer (Nielsen)

28. Malick Thiaw (Paivarinta)

30. Mattia Caldara (Ravanelli)

32. Tommaso Pobega (Zanini)

38. Filippo Terracciano (Braga)

42. Alessandro Florenzi (Sdogati)

46. Matteo Gabbia (Colombo)

57. Marco Sportiello (Capuana)

69. Lapo Nava (Brogi)

74. Alejandro Jimenez (Sanchez)

80. Yunus Musah (Abubakari)

82. Jan-Carlo Simic (Gavrilovic)

83. Antonio Mirante (Esposito)

85. Kevin Zeroli (Oronsaye)

95. Davide Bartesaghi (Pozzi)

96. Lorenzo Torriani (Pozzoli)