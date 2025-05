Furlani a DAZN: "Stiamo valutando SE prendere un DS, non voglio parlare di nomi o identikit"

Giorgio Furlani, Amministratore Delegato rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Sul futuro di Conceiçao:

“Sergio appena arrivato a gennaio ha vinto un trofeo, adesso è nella posizione per essere il primo allenatore da Ancelotti a vincere un altro trofeo. È chiaro che è una cosa rilevante, ma valutiamo in generale come stanno andando le cose a Milanello, come sta lavorando, e abbiamo fiducia in lui”.

Il DS arriva?

“In passato ho detto che stiamo valutando “se” prendere un direttore sportivo, e se lo prendiamo deve essere qualcuno che aggiunga valore e ci aiuti a fare meglio e crescere sportivamente. Sicuramente non è il focus adesso. Il focus è su chiedere bene la stagione e poi vedremo”.

Un nome l’avete individuato? Avete le idee chiare?

“Continuo a dire che è un “se” lo prenderemo, non voglio parlare di nomi o identikit”.

Aritmeticamente non siete ancora condannati a non essere in Champions per il prossimo anno, ma nel caso in cui non dovesse arrivare il quarto posto cambierebbe qualcosa a livello di budget per il mercato e i rinnovi?

“Quello che cambia è l’insoddisfazione di non essere in quella che storicamente è la casa del Milan, la Champions League. Mi focalizzerei sulla delusione sia del mio ruolo e sia dal punto di vista del tifoso di non andare in Champions League. Faremo un grande lavoro per tornarci il prima possibile”.

Quindi i tifosi possono stare tranquilli su eventuali cessioni?

“Non ci sarà un cambio di strategie dettato da urgenza data dal non essere in Champions League”.