Asse Messico-USA: è di Gimenez l'assist per il 2-0 di Pulisic sul Bari

Santiago Gimenez non è ancora al meglio, e la prestazione di questa sera contro il Bari lo conferma. Il messicano è un po' dietro nella condizione, e non è forse un caso che Massimiliano Allegri ha preferito farlo partire dalla panchina piuttosto che dal primo minuto al fianco di Rafeal Leao e Christian Pulisic.

Nonostante una prestazione sottotono, comunque, Gimenez è riuscito a mettere il suo zampino sul risultato offrendo a Christian Pulisic l'assist per il momentaneo 2 a 0 del Milan sul Bari.